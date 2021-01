Personeel chemiebedrijf Sabic voert actie voor meer loon

FNV stelde de directie van Sabic Innovative Plastics, waar ongeveer duizend mensen werken, eind vorig jaar een ultimatum na mislukte cao-onderhandelingen. Het Saudische bedrijf heeft echter aan het personeel duidelijk gemaakt niet gediend te zijn van stakingen. "We doen dus wat contractueel is afgesproken. De overwerk-stakers werken gewoon de overeengekomen 8 uur per dag, maar zij doen niks meer dan dat", legt bondsbestuurder Paul Smink uit.

Sabic heeft volgens FNV net aan een inflatiecorrectie geboden en dat is al het zevende jaar op rij dat er nauwelijks loonsverhoging mogelijk is. "Werknemers willen niet de hoofdprijs, maar willen wel dat hun eisen serieus genomen worden." Sabic is onderdeel van Saudi Aramco, het Saudische staatsoliebedrijf. Dat maakt enorme winsten. "Ondanks die enorme winsten wil Sabic niet meewerken aan een nette cao-deal", stelt Smink.

De acties beginnen zaterdagochtend als de ochtendploeg om 06.00 uur aantreedt.