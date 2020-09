’Wij voldoen aan alle eisen’

Eigenaar en sterrenchef Edwin Vinke van De Kromme Watergang (**) uit Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen is verdrietig en kan er met zijn hoofd niet bij. Hij vindt de maatregelen van de regering tegen corona voor zijn bedrijfstak voor de komende drie weken volstrekt onbegrijpelijk. Hij gaf zijn commentaar in het Amsterdamse operarestaurant Pasta e Basta waar hij voor 50 dinergasten maandagavond gastchef was.

De ingreep van het kabinet betekende voor restauranthouder Jolijn Middelhoff en haar partner Carsten Klint dat ze van de vroege ochtend tot dinsdagavond laat honderden gasten moesten informeren dat hun afspraak was verzet of mogelijk niet door kon gaan vanwege de limiet van 30 gasten. En dit terwijl ze het zilveren jubileum vieren met sterrenkoks als gastchefs en bekende artiesten zoals Jeroen van der Boom, Victor Mids, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis en Glennis Grace.

„Met 30 betalende gasten komen wij absoluut niet uit. Voor zover bekend vindt meer dan de helft van de besmettingen thuis plaats. Ook bij andere bijeenkomsten met vrienden of familie (15 procent), op het werk (10 procent), in het verpleeghuis (9 procent), in de horeca (4 procent) of op scholen en crèches (4 procent) zijn ’clusters’ van besmettingen. De maatregelen voor de horeca zijn disproportioneel, zeker als je ziet waar de 30-personen grens niet voor geldt! De regering stuurt de mensen dus vroeg naar huis en verplaatst het probleem naar de privésfeer, waar de meeste besmettingen plaatsvinden!”, zei Middelhoff.

De regering zou volgens haar juist moeten reguleren en faciliteren in overleg met de branches. „We hebben alle noodzakelijke en zelfs extra maatregelen genomen in Pasta e Basta om veilig voor de gasten en ons personeel te werken volgens de RIVM-richtlijnen: nieuwe airconditioning, apparaten met HEPA filters, goede ventilatie en doorstroom van lucht, invoer van verse lucht van buiten, afstanden van 1.5 meter tussen de tafels, etc. Nu zitten we met vier uitverkochte shows tot 20 oktober van Victor Mids, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis en Glennis Grace maar voor 30 gasten niet rendabel zijn en waar we nu naarstig op zoek zijn naar oplossingen, in plaats van annuleren.”