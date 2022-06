Sywert voor de rechter: ’Geen misstand, maar een nationaal misverstand’

Onze verslaggever Bart Mos was aanwezig op de rechtbank Amsterdam. Lees zijn tweets onderaan dit artikel terug.

Het Openbaar Ministerie had Sywert en zijn medebestuurder Bernd Damme afgelopen april via een civiele procedure uit hun eigen mondkapjes-stichting laten zetten. In zijn laatste woord spreekt Van Lienden zelf van een ’circus van desinformatie’. „Er is sprake van een nationaal misverstand.”

Bekijk ook: Sywert van Lienden aangehouden in onderzoek naar mondkapjesdeal

Bekijk ook: Curator moet miljoenen mondkapjesdeal terughalen

Heimelijk

De Amsterdamse rechtbank stemde twee maanden geleden in met het verzoek van het OM om de bestuurders van SHA met onmiddellijke ingang te schorsen. Het besluit werd genomen na een geheime procedure. Dit gebeurde volgens het OM om te voorkomen dat het zittende SHA-bestuur ondertussen dossierstukken of geld zouden wegmaken.

Bekijk ook: Justitie legt beslag op miljoenen Sywert

Ⓒ ANP/HH

Beschuldigingen

Van Lienden en Damme krijgen dinsdag de kans zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van het OM. Indien zij daar niet in slagen wordt hun tijdelijke schorsing omgezet in ontslag.

Naast deze civiele procedure loopt er bij het OM ook nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-bestuurders van stichting Hulptroepen Alliantie, onder wie Sywert van Lienden . Zij worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.