Sywert ziet complot van media en een chanterende medewerkster

Premium Financieel

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar

Uit openbare cijfers op de site van de Belastingtelefoon is te zien dat sinds medio april steeds meer mensen afhaken in het keuzemenu en steeds minder mensen worden geholpen. Vooral in de maand mei zijn de rapen gaar. Waar aan het begin van het jaar nog 90% geholpen werd, is dat op 31 mei nog maar d...