Politie: Pas op voor malafide slotenmakers

Volgens de landelijke coördinator woninginbraak en heling Sybren van der Velden is het vervangen van een slot voor €2000 geen uitzondering. Hij heeft geen harde cijfers, maar meldt dat de signalen hierover aan de politie toenemen. Er komen zelfs verhalen uit België van malafide, Nederlandse, slotenmakers.

Aanpak

Volgens Van der Velden is de aanpak van dergelijke problematiek lastig. „Gedupeerden willen gewoon graag snel weer een slot op de deur hebben. Een bedrijf mag een gepeperde rekening daarvoor presenteren, maar het klopt natuurlijk niet. Het is de burger vrij om op de gevraagde prijs in te gaan. Als we bij dit soort slotenmakers achter strafbare feiten willen komen, vraagt dat veel tijd en politie-inzet.”

Daarom richt de politie zich voornamelijk op voorlichting. Zo raden ze mensen aan om alleen slotenmakers te bellen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen mogen voeren.