KBC verhoogt advies ForFarmers

De marktvorsers baseren zich onder meer op het overnamebeleid bij het veevoerbedrijf uit Lochem. De integratie van de vier recente acquisities verloopt volgens plan, constateert KBC.

De analisten verwachten wel tegenvallende resultaten bij de halfjaarcijfers, omdat ForFarmers hogere kosten voor logistiek, energie en grondstoffen niet volledig aan boeren kan doorberekenen. Het kan daarom enige tijd duren voor de koers van het aandeel herstel laat zien.

Gunstig

Maar voor de langere termijn ziet het beeld er gunstig uit. KBC rekent op een groeiende vraag naar voedsel, in het bijzonder naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten. Deze vraaggroei op lange termijn is een direct gevolg van de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart. "ForFarmers is uniek gepositioneerd om hiervan te profiteren", aldus de marktvorsers.

Het koersdoel blijft staan op 8,50 euro. Het aandeel ForFarmers sloot vrijdag op 7,43 euro.