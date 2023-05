EasyJet ziet sterke vraag zomerseizoen: ’Reizen prioriteit bij veel huishoudens’

De budgetmaatschappij, na KLM de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol, profiteert van de sterke vraag naar vakantiereizen en wist het verlies in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar aanzienlijk te verminderen.

Het totale verlies voor belastingen over het eerste halfjaar kwam uit op 411 miljoen pond (zo’n 470 miljoen euro). In april liet easyJet al weten dat het verlies naar verwachting tussen de 405 miljoen en 425 miljoen pond zou uitkomen. Een jaar eerder werd nog een verlies geleden van 545 miljoen pond. Het verlies werd teruggedrongen door met name het nemen van een aantal maatregelen, waaronder het optimaliseren van het netwerk en het voortdurend sturen op kosten.

Hogere prijzen

De totale inkomsten stegen in het eerste halfjaar zoals verwacht met 80 procent tot zo’n 2,7 miljard pond. De groei werd voornamelijk veroorzaakt door hogere prijzen, de toegenomen capaciteit, verbeterde bezettingsgraad en meer inkomsten uit aanvullende producten. De kosten stegen met ruim 50 procent tot 3,1 miljard pond. Dat kwam doordat er weer meer vliegtuigen werden ingezet en de aanzienlijk gestegen brandstofkosten.

„Het geoptimaliseerde netwerk van easyJet, in combinatie met de sterke vraag naar vluchten en easyJet holidays, de verbeterde omzet en operationele veerkracht, betekent dat we met vertrouwen de zomer ingaan”, zei topman Johan Lundgren. Volgens Lundgren heeft recent onderzoek daarbij aangetoond dat reizen voor veel huishoudens een prioriteit is ondanks de hoge inflatie en dat vakantiegangers steeds vaker kiezen voor betaalbare luchtvaartmaatschappijen.

„Al deze vooruitgang moet leiden tot het versneld bereiken van onze doelstellingen op middellange termijn, terwijl we ook de kansen die voor ons liggen blijven benutten”, aldus de topman. Zo introduceert easyJet ook een nieuwe basis in het Britse Birmingham, die honderden banen zal opleveren.