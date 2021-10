Binnenland

Corona-uitbraak in noodopvang in Goes, 49 besmettingen

In de noodopvang voor asielzoekers in Goes zijn 49 mensen positief getest op corona. De uitbraak in de Zeelandhallen is vastgesteld nadat op vrijdag alle 320 bewoners werden getest, zo bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van de NOS.