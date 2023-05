Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoeken Nationale Keuzestress Monitor: Vooral jongeren besparen op zorgkosten: slaan bezoek tandarts over

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Op de oorzaak wordt niet bezuinigd, op de gevolgen wel. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Eén op de drie Nederlanders heeft afgelopen half jaar een of meerdere medische bezoeken uitgesteld of overgeslagen om kosten te besparen. Onder jongeren van 18 tot 29 jaar was dit bijna twee op de drie.