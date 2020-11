KLM eindelijk aan de slag met reorganisatie

Er zullen naar verwachting geen koppen rollen in de KLM-directie van Erik Swelheim, Pieter Elbers en Rene de Groot. Ⓒ Foto HH / ANP Air France-KLM 3.132 6.17 %

Amstelveen - KLM is van plan om snel in de kosten te gaan snijden, nu het herstructureringsplan is goedgekeurd door minister Hoekstra (Financiën). Dinsdag gingen de piloten na halsstarrig verzet alsnog akkoord met een verlengd loonoffer tot vijf jaar.