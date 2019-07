Buffett schenkt miljarden aan goede doelen

Met de schenking is in totaal 45 procent van het vermogen dat Buffett in 2006 had, gedoneerd. Dat betekent een bedrag van 34 miljard dollar. De investeerder wil in de toekomst ook het resterende vermogen uit Berkshire Hathaway aan goede doelen schenken. Dat vindt plaats via jaarlijkse donaties.

