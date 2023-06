Beursblog: Dow wint ondanks zicht op meer rentestijgingen, AEX in het rood

Door Theo Besteman

Vandaag verwelkomt Euronext Tech Leaders 15 nieuwe bedrijven uit heel Europa. De Nederlandse partners die betrokken zijn bij dit initiatief werden uitgenodigd om deze gelegenheid te vieren met een traditionele Gongceremonie. Ze werden verwelkomd door René van Vlerken, Head of Listing van Euronext Amsterdam, om deze mijlpaal te vieren. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 770.99 -0.05 %

Wall Street is donderdag met klein verlies aan de handel begonnen na het ECB-rentebesluit met 25 basispunten verhoging en de aankondiging dat meer stijgingen volgen. De Federal Reserve seinde nog eens twee rentestappen naar de markt. Daarbij komt het bericht over economische verzwakking van de Amerikaanse productie. De AEX geeft in Amsterdam ook terrein prijs.