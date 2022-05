Bloemetje voor moeder ’tot 20% goedkoper dan vorig jaar’

Terwijl de algehele inflatie met de 10% flirt, valt het met de traditionele moederdagcadeaus juist mee. Bloemen en planten waren in maart maar 2,8% duurder dan een jaar eerder, heeft het CBS becijferd.

Energiekosten

En het zou voor de Nederlandse consument zelfs nog gunstiger kunnen uitvallen, zegt Ton Hendriks, eigenaar van achttien bloemenzaken, in De Limburger. Hij zinspeelt op 10 tot 20% lágere prijzen dan vorig jaar. „Ondanks de hoge energiekosten.” Op de veilig van Royal FloraHolland ligt de prijs 5,5% onder het niveau van vorig jaar.

De reden is triest genoeg de oorlog in Oekraïne: een groot deel van de in Nederland gekweekte bloemen gaat doorgaans naar landen als Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne zelf, waar Moederdag nog uitbundiger wordt gevierd dan hier. Nu in die landen de vraag is ingestort, moeten kwekers hun aanbod in eigen land zien te slijten.

’€30 per bos’

In harde euro’s geven we met Moederdag meer geld aan bloemen uit dan in de rest van het jaar, zegt winkeliersclub VBW in De Limburger: gemiddeld €25 tot 30, tegen twee tientjes bij andere gelegenheden.

Chocola is nagenoeg even duur als een jaar geleden, blijkt uit CBS-cijfers. Wie een ontbijt op bed verzorgt voelt dat wel in de portemonnee: koffie, boter en jam zijn afgelopen jaar allemaal ruim 10% duurder geworden, en brood ook nog eens 5,3%.