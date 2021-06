Premium Buitenland

Texas houdt hart vast, stroomnet staat alweer op springen

Was het in februari de kou die het Texaanse stroomnet over de afgrond duwde, nu dreigt in juni hetzelfde te gebeuren door de hitte. De beheerder van het Texaanse stroomnet heeft burgers gevraagd de airco's een tandje lager te zetten, de zwembadpompen uit te schakelen, en even geen wasmachines, droge...