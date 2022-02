Verfmaker AkzoNobel presteert boven verwachting door prijsverhoging

De omzet kwam uit op €2,4 miljard, 9% meer dan in het vierde kwartaal van 2020. Het aangepaste bedrijfsresultaat (adjusted ebitda) daalde wel van fors van €380 miljoen in het laatste kwartaal van 2020 naar €301 miljoen dezelfde periode afgelopen jaar, maar ligt nog altijd een fractie hoger dan de €298,6 miljoen waar analisten op rekenden.

Analisten verwachtten al dat het AkzoNobel niet helemaal zou lukken om de dure grondstof- en transportkosten te compenseren met prijsverhogingen. Toch wisten de verf- en coatingproducent zijn prijzen in het vierde kwartaal met 12,5% te plussen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Echter namen de kosten in diezelfde periode met 20% toe.

Topman Thierry Vanlancker verwacht overigens dat de grondstofprijzen halverwege 2022 weer normaliseren. „Maar dat betekent niet dat ze al dalen.”

Compenseren

Met onze jaarcijfers van 2021 realiseren wij voor het zesde opeenvolgende kwartaal omzetgroei”, zegt Vanlancker. „Onze teams hebben snel gehandeld met sterke prijsaanbpassingen als reactie op de grondstofprijsinflatie van ongeveer €770 miljoen. Als we zo doorgaan, zijn we op koers deze tegenwind in het eerste kwartaal van 2022 te compenseren.”

Het verkoopvolume nam in het vierde kwartaal wel iets af. AkzoNobel verkocht 8% minder decoratieve verf dan in het laatste kwartaal van 2020, maar toen was de verkoop ook uitzonderlijk goed. Ten opzichte van voor corona in de laatste drie maanden van 2019, ligt de verkoop van huis-, tuin- en keukenverf nog altijd 4% hoger.

Over heel 2021 behaalde AkzoNobel een omzet van €9,6 miljard, een stijging van 12%. Het aangepaste bedrijfsresultaat bleef nagenoeg gelijk op €1,4 miljard bijn een operationele winstgroei van 16% tot €1,1 miljard.