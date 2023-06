Tesla lokt nieuwe klanten in de VS met drie maanden gratis snelladen

De actie lijkt een manier om zoveel mogelijk auto’s uit voorraad te kunnen verkopen voordat de Model 3 in het tweede helft van dit jaar een opfrisbeurt krijgt. Tesla wil het goedkopere model namelijk vernieuwen.

Zeker Amerikaanse kopers van een Tesla zijn spekkoper. Die drie maanden gratis laden komt nog eens bovenop de $7500 subsidie die de Amerikaanse overheid geeft voor auto’s die in eigen land zijn geproduceerd.

Winstmarge

Tesla heeft lange tijd kritiek gekregen van investeerders, omdat er meer auto’s werden verkocht dan afgeleverd. Tesla-baas Elon Musk verlaagde wereldwijd meermaals de prijzen van de stekkerauto’s en stelde zelfs bereid te zijn de winstmarges in gevaar te brengen ten behoeve van een hogere omzet. Tesla verkocht in het eerste kwartaal net geen 423.000 auto’s en de doelstelling ligt op 1,8 miljoen per jaar.

Die kritiek van investeerders is overigens verstomd na lucratieve deals met Ford en General Motors. Die gaan zich in de Verenigde Staten aansluiten bij het laadsysteem van Tesla.