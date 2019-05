Column: Mijn ID, jouw ID

We vierden gisteren Koningsdag. Een feestelijke dag waarop we massaal de vrijmarkten afstruinen en ook een dag waarop op allerlei plekken feesten worden georganiseerd. Twee jaar geleden genoot Bas* volop van alle feesten met zijn vrienden.

Zijn vriend Luuk* wil heel graag naar een studentenfeest in een bekende bar, maar hij is nog niet oud genoeg om binnen te kunnen komen. Bas wel, dus kan hij net zo goed zijn identiteitskaart (ID) even aan zijn vriend lenen, hij gaat zelf toch niet naar dat feest.

Identiteitsfraude

Alles in kannen en kruiken, denken de vrienden, feesten maar! Maar dat loopt totaal anders. Luuk wordt bij de controle aan de deur betrapt en dat heeft hele vervelende gevolgen. Het uitlenen van een identiteitsbewijs is namelijk een vorm van identiteitsfraude en daarmee een strafbaar feit. Daar hadden de jongens helemaal niet bij stilgestaan!

De identiteitskaart wordt meteen ingenomen en belandt bij de gemeente, die er vervolgens melding van maakt bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Bas wordt door het uitlenen van zijn ID opgenomen in het Register Paspoort Signalering. Daar schrikt hij wel heel erg van. Want nu kan hij niet meer buiten Europa reizen. Bas heeft er heel veel spijt van en schaamt zich om het aan zijn vrienden te vertellen. Hoe kan hij nou zo stom zijn geweest?

Verlenging straf

Bij onbesproken gedrag van Bas zou de registratie na twee jaar worden opgeheven. Maar wat blijkt nu? Gezien de ernst van het uitlenen van zijn ID werd tot overmaat van ramp de signalering met nog eens twee jaar verlengd. Nog langer te boek als identiteitsfraudeur dus! Terwijl Bas en zijn familie dachten dat hij zijn lesje nu wel had geleerd. Het zag er dus naar uit dat deze jongeman voorlopig niet in de gelegenheid is om de wereld buiten Europa te gaan verkennen.

De familie van Bas neemt contact met ons op en onze medewerker Yara vraagt om opheldering bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De familie maakt zich grote zorgen over de toekomst van Bas, hij kan niet voor zijn studie naar Amerika reizen en dat alles leidt tot veel frustratie. Uiteindelijk blijkt dat Bas een paspoort kan aanvragen, maar dan mogelijk wel een met een kortere geldigheidsduur. De Rijksdienst zelf belt de familie om dit uit te leggen. Daarmee is de familie weer wat gerustgesteld. Het geeft Bas weer vrijheid voor de toekomst.

Niet zo onschuldig

Het verhaal van Bas staat niet alleen, het komt helaas vaker voor dat jongeren elkaars ID-bewijs gebruiken. Een onschuldig lijkende vriendendienst blijkt dan grote gevolgen te hebben. Ik vind het belangrijk dat jongeren zich realiseren dat je niet zomaar identiteitsbewijzen aan iemand anders kunt geven. De Rijksdienst heeft aangegeven jongeren nog beter te gaan informeren. Zodat zij niet net als Bas te boek komen te staan als identiteitsfraudeur en de koffers voorlopig thuis kunnen laten.

*gefingeerde namen