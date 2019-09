Studio’s bieden ruimte voor creativiteit

In de multifunctionele studio’s van Jeannette Huisman mogen klanten hun creativiteit letterlijk de vrije loop laten. Ⓒ EIGEN FOTO

AMSTERDAM - Een ruimte in de stad die je voor een dagdeel of langere periode kunt huren voor creatieve projecten. Dat is kortgezegd het concept van Studio Sarphaat en Studio Spijkerkade. „We hebben een aanvraag gehad waarbij de klant alle muren knalroze wilde verven. Als ze de muren daarna weer wit maken, heb ik daar geen probleem mee”, zegt eigenaar Jeannette Huisman.