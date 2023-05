Beursblog: Aegon gewild op hoger gesloten AEX

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger over de streep gekomen. De AEX-index sloot 0,3% hoger op 758,28 punten. Verzekeraar Aegon was de uitblinker na meevallende kwartaalcijfers. Maar bij de middelgrote fondsen kelderde laadpalenfabrikant Alfen ruim 13%. Wall Street staat aan het einde van de middag 0,5% in de plus. De hoop bij beleggers dat de politiek in Washington een spoedige oplossing vindt voor het schuldenplafond zet de koersen hoger.