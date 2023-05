Beursblog: AEX en Wall Street sluiten met winst

De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger over de streep gekomen. De AEX-index sloot 0,3% hoger op 758,28 punten. Verzekeraar Aegon was de uitblinker na meevallende kwartaalcijfers. Maar bij de middelgrote fondsen kelderde laadpalenfabrikant Alfen ruim 13%.