Beursblog: AEX naar winstje op sterk Aegon sterk, Alfen keldert

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX is woensdag van verlies naar minimale winst gekeerd. IMCD, ASMI en Wolters Kluwer vormen de bodem. Aegon houdt bovenaan een dikke plus vast op een positief tussentijds handelsbericht. Maar de markt rekent ook op een akkoord voor het schuldenplafond in de VS. Alfen keldert in de Mikdap 10% vanwege signalen van een verzwakte markt. Futures in New York tonen winst voor de S&P 500.