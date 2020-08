Winst ASR flink omlaag door coronacrisis

„Ons operationeel resultaat is slechts 18 miljoen euro lager dan het record operationeel resultaat van het eerste halfjaar 2019”, benadrukt de bestuursvoorzitter. Volgens Baeten hoefde ASR bijvoorbeeld minder voor bepaalde schadeclaims uit te keren. Ook had de virusuitbraak nauwelijks invloed op het resultaat uit overlijdensverzekeringen. Onder de streep bleef uiteindelijk 233 miljoen euro winst over, wat neerkomt om een ruime halvering ten opzichte van een jaar terug.

Daarbij had de virusuitbraak nauwelijks invloed op het resultaat uit overlijdensrisicoverzekeringen. Aan het begin waren er tijdelijk meer sterfgevallen, maar later normaliseerde dit. „Puur gekeken naar de getallen was het aantal overlijdens vergelijkbaar met 2018 toen we een wat grotere griepgolf hadden”, aldus Baeten die zich daarbij baseert op cijfers uit de eigen klantendatabase.

Onder de streep bleef uiteindelijk 233 miljoen euro winst over, wat neerkomt om een ruime halvering ten opzichte van een jaar terug. Daarbij speelt ook mee dat ASR in de eerste helft van vorig jaar nog profiteerde van een boekwinst op de aankoop van branchegenoot Loyalis.

Hoe de coronacrisis in de rest van dit jaar uitpakt, is nog erg onzeker. ASR is met scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) aan het rekenen geslagen en denkt dan dat het operationeel resultaat in heel 2020 ergens tussen de resultaten van 2018 en 2019 in zal uitkomen. „Waarschijnlijk dichter bij dat van 2019”, voegde de topman daar aan toe.

Het beursgenoteerde bedrijf had eerder al laten weten dat de dividenduitkering en het aandeleninkoopprogramma weer worden hervat. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. Naast een al aangekondigd speciaal dividend, vloeit er een regulier interim dividend van 0,76 euro per aandeel terug naar de aandeelhouders.

ASR kondigde woensdag tevens aan dat het de premiepensioeninstelling van Brand New Day volledig in handen krijgt. Dit is een pensioenuitvoerder waar werkgevers hun pensioenregeling kunnen onderbrengen. Met de transactie, waarbij ASR de resterende 50 procent van de aandelen koopt die het nog niet bezat en zich terugtrekt uit het gehele Brand New Day, is 51 miljoen euro gemoeid. Brand New Day gaat dan met zijn bank verder en zal zich daarbij volledig richten op de particuliere pensioenmarkt.