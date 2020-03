Japan Airlines zet mes in hoge hakken

Vanaf volgende maand is het voor de vrouwelijke crew niet meer verplicht om hoge hakken te dragen in toestellen van het Japanse bedrijf. Ook het dragen van een broek is vanaf begin april toegestaan.

Met dit besluit is Japan Airlines een van de eerste Japanse bedrijven die na acties van feministische organisaties vrouwen tegemoet komt met de aangepaste kledingvoorschiriften.

De Japanse premier Abe benadrukte eerder al dat vrouwen niet ingesnoerd mogen worden door de kledingkeuze die bedrijven hun personeel oplegt.