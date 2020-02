Weifelende klanten treffen omzet Cisco

In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar zette Cisco een omzet van 12 miljard dollar in de boeken, wat 4 procent lager was dan een jaar eerder. Het bedrijf deed het daarmee wel iets beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. De winst kwam uit op 2,9 miljard dollar tegen 2,8 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Cisco denkt dat de omzet dit kwartaal met tussen de 1,5 en 3,5 procent daalt op jaarbasis. Topman Chuck Robbins liet weten vertrouwen te hebben dat zijn bedrijf op langere termijn wel weer kan groeien.