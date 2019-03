Fiscus vreest gebrekkige handhaving door te weinig personeel

Er zijn zoveel mensen vertrokken bij de Belastingdienst, onder meer door de riante vertrekregeling die de fiscus zelf aanbood, dat Snel bang is dat fraudeurs steeds makkelijker door het net kunnen glippen. „De krimp in personeel heeft een negatief effect op de handhaving en naar verwachting uiteindelijk ook op de naleving en de belastingmoraal als geen aanvullende maatregelen worden getroffen”, schrijft de staatssecretaris.

Er zijn niet alleen te veel mensen vertrokken, het was ook nog eens vooral goed en hoogopgeleid personeel. Dat terwijl het doel van de vertrekregeling juist was om ervoor te zorgen dat er relatief meer hoogopgeleiden bij de Belastingdienst zouden werken.

100 miljoen

Snel grijpt daarom in en gaat versneld op zoek naar nieuwe mensen om het personeelsbestand van de Belastingdienst weer op orde te brengen. Daarvoor heeft hij bijna €100 miljoen gereserveerd, blijkt uit de Kamerbrief. Dat wordt gebruikt om nieuw personeel aan te nemen, maar ook om de bestaande werknemers bij te scholen.

„Het is heel erg belangrijk dat we de juiste mensen in dienst houden en in dienst krijgen”, zegt Snel tegen deze krant. „We moeten alles op alles zetten om de juiste mensen te krijgen.”

Spanning

De ingrepen zijn volgens Snel hard nodig, omdat er ook veel spanning op de werkvloer is bij de Belastingdienst. De medewerkers balen ervan dat er tegenover de flinke uitstroom van medewerkers helemaal geen verbetering van de efficiëntie van de fiscus staat.

Zonder aanvullende maatregelen gaat het presteren van de Belastingdienst alleen maar achteruit, concludeert de staatssecretaris.