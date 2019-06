Markant debuut Slack op groen Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,9 procent hoger op 26.753,17 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot een recordstand van 2954,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 8051,34 punten.

Slack sloot de sessie bijna 50 procent hoger. De zakelijke berichtendienst is populair bij veel bedrijven en kwam op de beurs terecht via een zogeheten direct listing. Bij die methode, waar Spotify eerder ook gebruik van maakte, worden geen nieuwe aandelen door banken in de markt gezet. In plaats daarvan kunnen de bestaande aandeelhouders door de nieuwe notering hun aandelen te gelde maken.

Boeing

Walmart won 0,6 procent. Het winkelbedrijf schikte een langlopende corruptiezaak voor een totaalbedrag van 282 miljoen dollar. Boeing won 1,7 procent. De vliegtuigmaker is naar eigen zeggen met meerdere luchtvaartmaatschappijen in gesprek over bestellingen voor de 737 MAX. British Airways-moeder IAG bestelde recent 200 stuks van het aan de ketting gelegde toestel. Dat was de eerste bestelling sinds een fatale crash met een Ethiopian Airways-vliegtuig eerder dit jaar.

Oracle won dik 8 procent na kwartaalcijfers. Met name de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen in goede aarde. Cijfers van supermarktketen Kroger (min 2,2 procent) vielen minder in de smaak. Cruisebedrijf Carnival verloor bijna 8 procent na een winstwaarschuwing, als gevolg van een plotseling verbod op cruises naar Cuba door de regering-Trump.

Olive Garden

Restaurantbedrijf Darden, vooral bekend van de keten Olive Garden, won 1,1 procent na cijfers. Het bedrijf maakte meer winst op een vergelijkbare omzet.

De olieprijzen zaten in de lift na het nieuws dat Iran een Amerikaanse 'spion-drone' heeft neergeschoten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,4 procent tot 56,65 dollar. Brentolie werd 4,5 procent duurder op 64,58 dollar per vat. De euro was 1,1291 dollar waard, tegen 1,1275 dollar bij het slot in Europa.