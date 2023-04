Raad van State steunt bouw windmolens Delfzijl en Brabant, bezwaren omwonenden afgewezen

Dit oordeel van de hoogste bestuursrechter ging voor bewonersgroepen en energiebedrijven om een principiële kwestie: mogen lokale overheden in afwachting van landelijke normen zelf eisen maken waaraan windparken voor geluid, de slagschaduw en veiligheid moeten voldoen.

Dit is de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zulke gemeentelijke- en provinciale normen voor een windpark beoordeelt.

De windsector, die zit te springen om omgevingsvergunningen van overheden, keek al maanden uit naar deze uitspraak. De norm die de Raad van State stelt gaat over de uitbreidingsmogelijkheden.

De rijksoverheid werkt aan concrete nieuwe normen specifiek voor het geluid van de turbines, slagschaduw van de windmolens en veiligheid voor de omgeving. Die normen worden dit kwartaal verwacht. Maar ze moeten nog wel eerst langs de Eerste en Tweede Kamer, wat uitstel betekent voor de al ingediende plannen.

Geitenpaadje

Veel overheden wachten die uitspraak af. Andere maken gebruik van een geitenpaadje dat de rijksoverheid heeft geboden: als lokale overheden normen stellen, konden zij een vergunning krijgen.

Over twee van zulke door lagere overheden vergunde uitbreidingsplannen, waartegen door verschillende groepen bezwaar werd aangetekend, deed de Raad van State woensdag een uitspraak.

Energiebedrijf Eneco kreeg in Delfzijl in december 2021 toestemming van Gedeputeerde Staten van Groningen voor zijn windpark met zestien turbines. Die reiken tot 136 meter hoog naast het bestaande windpark Delfzijl Zuid in de gemeente Eemsdelta.

Bezwaarmakers vonden dat de overheden veel meer onderzoek hadden moeten doen naar de geluids- en schaduwoverlast en veiligheidsrisico’s. Dat had tot strengere normen moeten leiden. Maar de Raad van State noemt het in zijn uitspraak „niet aannemelijk” dat de gemeente Eemsdelta en de provincie Groningen de veiligheidsrisico’s hebben onderschat. Strengere normen zijn niet nodig.

Uitbreiding Brabant

Energiebedrijf RWE wil in een andere zaak 25 jaar lang vier windmolens laten draaien in zijn windpark Karolinapolder in Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleende een omgevingsvergunning voor deze windmolens met een maximale hoogte van 215 meter per stuk in het buitengebied van de gemeente Steenbergen.