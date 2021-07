Lager begin Wall Street door techaanpak China; rem op Tesla

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag met verliezen aan de beursdag begonnen. Beleggers kregen een reeks bedrijfsresultaten te verwerken van onder meer industriële concerns als General Electric (GE) en 3M, maar ook van pakketbezorger UPS. Tegelijkertijd werden Chinese bedrijven met een notering in New York lager gezet als gevolg van een voortdurende Chinese aanpak van techbedrijven.