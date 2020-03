Blik beleggers gericht op corona en steunmaatregelen

In de Verenigde Staten is het Witte Huis hoopvol dat er snel een akkoord komt tussen Democraten en Republikeinen over een noodpakket voor de coronacrisis. Economisch adviseur Larry Kudlow liet weten dat voorgestelde maatregelen bij elkaar goed zijn voor 2 biljoen dollar aan steun, wat gelijk staat aan ongeveer 10 procent van de Amerikaanse economie.

Binnen de Europese Unie wordt ook hard gewerkt aan een gezamenlijk pakket aan economische hulpmaatregelen, zei Paolo Gentiloni in een interview met zakenkrant Financial Times. De EU-commissaris voor Economische Zaken verwacht dat het landenblok binnen enkele dagen nieuwe instrumenten heeft voor steun. Afzonderlijk lidstaten, waaronder Nederland, kondigden vorige week al economische hulp ter waarde van tientallen miljarden euro's aan.

Centrale banken

Centrale banken ondernamen de afgelopen week verdere acties na hun eerste salvo aan ingrepen voor de stimulering van de economie. De Amerikaanse Federal Reserve en de Britse Bank of England sneden voor de tweede keer in korte tijd in de rente en kondigden ruimere opkoopprogramma's van obligaties aan. De Europese Centrale Bank (ECB) presenteerde woensdag een extra opkoopprogramma van obligaties aangekondigd ter waarde van 750 miljard euro. ECB-preses Christine Lagarde benadrukte daarbij "geen limiet" te stellen aan de toewijding aan de euro.

Vooral die laatste toezegging deed het sentiment onder beleggers enigszins goed. De AEX-index in Amsterdam sloot daags na de belofte bijna 5 procent hoger en boekte op weekbasis zelfs een winst. Eerder wakkerden opmerkingen van Lagarde bij het laatste rentebesluit juist zorgen over de bereidheid bij de ECB om zwakkere eurolanden te steunen.

Hoe groot de economische impact van het nieuwe coronavirus zal zijn, is voor een groot deel nog onduidelijk. Beleggers zullen daarom zeer geïnteresseerd zijn in de verschillende scenario's die het Centraal Planbureau donderdag presenteert voor de economische gevolgen van de pandemie. Daarnaast verschijnt er een trits aan inkoopmanagersindexen voor Europese landen, die een eerste beeld geven van de bedrijvigheid in verschillende sectoren in maart.