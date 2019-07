Qualcomm pessimistisch over lopend kwartaal

San Diego - De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm voorziet in het lopende kwartaal een omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat wijst op een aanhoudende zwakte in de vraag naar chips voor smartphones. Qualcomm heeft tevens last van de door de Verenigde Staten ingestelde beperkingen voor het zakendoen met de Chinese telecomgigant Huawei.