Buitenlands verblijf zorgt voor AOW-gat, hoe repareer je dat?

Amsterdam - Steeds meer Nederlanders wonen en werken tijdelijk in het buitenland. Klinkt heerlijk, maar het kan wel leiden tot een nare verrassing op de pensioenleeftijd. Van alle mensen die in Nederland AOW krijgen, wordt bijna 20% gekort op hun uitkering. De reden: ze woonden niet altijd in Nederland. Hoe komt dat, en wat kun je ertegen doen?

Ⓒ Getty Images