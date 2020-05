China stelt geen doelen voor groei economie dit jaar

"We hebben nog geen specifiek economisch doel gesteld dit jaar. Dat komt doordat ons land momenteel te maken heeft met moeilijk voorspelbare factoren en door de grote onzekerheid door de wereldwijde coronapandemie", aldus de speech van de premier.

Het doel voor het begrotingstekort is "minstens 3,6 procent", zei Li. In 2019 was dit nog 2,8 procent. Het Chinese defensiebudget groeit minder dan vooraf was gepland. De groei wordt teruggebracht tot 6,6 procent.

Handelsovereenkomst

De regering verwacht daarnaast dat er dit jaar 9 miljoen banen bijkomen, dat is 2 miljoen minder dan de verwachtingen van vorig jaar. Een steunfonds voor kleine ondernemingen blijft langer doorlopen. Tot maart 2021 kunnen mensen steun krijgen voor hun kleine onderneming. De deadline lag eerst op 30 juni.

Li zei ook dat China samen met de Verenigde Staten werkt aan het implementeren van de handelsovereenkomst die eerder werd gesloten. Gesprekken met Japan en Zuid-Korea zijn nog gaande. China wil een grote rol gaan spelen in het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).