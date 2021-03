WhatsApp-alternatief Telegram krijgt $1 miljard groeigeld

In januari dit jaar was het gratis Telegram de meest gebruikte app, na ophef over nieuw privacybeleid van de marktleider WhatsApp.

Telegram geldt als een beter beveiligd alternatief voor veel gebruikers, hoewel beveiligingsbedrijven daar op afdingen. Het systeem met rond 400 miljoen gebruikers versleutelt alle berichten, ook de verbindingen tussen de server met berichten en eigenaren is dankzij codering versleuteld.

Het in 2013 opgerichte Russische Telegram van Nikolaj en Pavel Doerev won veel terrein nadat de door Facebook gekochte berichtendienst WhatsApp in opspraak kwam omdat het werd gehackt.

Ook afgelopen jaar waarschuwde Check Point Research voor de kwetsbaarheid binnen WhatsApp: andere gebruikers zouden berichten maar ook de identiteit van de verzender binnen dit systeem kunnen wijzigen.

’Berichten wijzigen’

Nadat Facebook in april 2018 erkende dat het persoonlijke gegevens van gebruikers sinds 2015 had verkocht aan dataverwerker Cambridge Analytica, onder andere betrokken bij de verkiezingscampagne van Republikein Donald Trump, stapten veel WhatsAppers over op Telegram.

Facebook blijft met zijn WhatsApp nog alijtd veruit de grootste aanbieder van chatdiensten, volgens eigen cijfers gebruiken ruim twee miljard mensen het.

Het zes jaar oude Signal, een app eveneens uitgerust met encryptie als beveiliging, telt rond veertig miljoen gebruikers. De toestroom versnelde recent, nadat Tesla-topman Elon Musk zijn achterban opriep over te stappen op Signal.

Telegram, dat net als WhatsApp een telefoonservice biedt, verkreeg de $1 miljard aan kapitaal dankzij de uitgifte van obligaties aan beleggers. Volgens Telegram gaat het om grote opkopers.

Directeur en mede-oprichter Pavel Durov zegt in een reactie dat dankzij de instroom van dit geld, het bedrijf zijn zelfstandigheid kan bewaren.

Ook op de beveiliging van Telegram is kritiek, onder meer van consumentenorganisaties. Duitse belangenbehartigers noemen het onduidelijk waar Telegram - dat zijn hoofdkantoor en medewerkers geheim houdt - alle data opslaat.