Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggersbarometer ING: kijken naar koopjes is weer begonnen

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

door Mark Garrelts - Terwijl de zomer officieel is begonnen, hangen er nog steeds grote donkere wolken boven de aandelenmarkten. De malaise bij de koersen in Amsterdam met forse dalingen in de voorbije maanden voedt de hoop op wat meer warmte in de tweede helft van het jaar vanwege de hard afgekomen waarderingen.