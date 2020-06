Johnson & Johnson stopt met witmakende crèmes

De witmakende huidcrèmes kwamen onder vuur te liggen nu er wereldwijd een debat over racisme gaande is. Tegenstanders wijzen erop dat die producten het idee versterken dat een lichte huid beter is dan een donkere. J&J zegt daar ook de afgelopen tijd opmerkzaam op te zijn gemaakt. "Dat was nooit onze bedoeling. Gezonde huid is mooie huid."

Dat J&J de producten niet meer maakt en verkoopt, betekent niet dat ze meteen niet meer te krijgen zijn. Winkels kunnen hun voorraden nog wel gewoon verkopen. Andere verzorgingsproductenmakers als Unilever, Procter & Gamble en L'Oréal maken vergelijkbare producten. Zij waren niet direct bereikbaar voor commentaar.