Nederlands grootste verffabriek van Histor-moeder week plat wegens staking

Het is niet de eerste staking bij PPG. Eerder werd er ook in Den Bosch, Hoogeveen, Tiel en Uithoorn gestaakt voor een betere cao. De 350 werknemers in Amsterdam legden eind mei ook al drie dagen hun werk neer.

Vakbond FNV eist 14,3% loonsverhoging en automatische prijscompensatie, waarbij de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels. Het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer de verfmerken Histor, Sigma en Rambo wil niet verder gaan dan 7% loonsverhoging.

„PPG Industries, waarvan PPG Coatings onderdeel is, had vorig jaar een omzet van $17,7 miljard”, zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. „De werknemers in de fabrieken hebben die omzet mede mogelijk gemaakt en krijgen er niks voor terug. Dit moet veranderen. Het is hartverwarmend hoe onze leden bij PPG zij aan zij staan voor het behoud van hun koopkracht.”