Medewerkers in metaalsector leggen werk neer

Het is de bedoeling dat alle acties op zijn minst 24 uur duren. Bij sommige bedrijven zal bij deze eerste stakingsronde twee dagen worden gestaakt. FNV-bestuurder Petra Bolster hoopt de productie van bedrijven tijdelijk plat te leggen om een sterk signaal af te geven.

De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zogeheten metalektro, ook wel de grootmetaal genoemd. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

In de metaalsector vonden afgelopen jaren vaker grote stakingsgolven plaats, waarbij er telkens acties waren bij een groot aantal bedrijven. Dit keer worden alle stakingen daarom ’coronaproof’ georganiseerd. Stakers worden opgeroepen zich in te schrijven in een speciale ’staakstraat’, waar ze met de auto doorheen kunnen rijden.