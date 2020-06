Vakantiehuis keldert in waarde door foute taxatie

Een stel kocht in 2006 een recreatiewoning en sloot daarvoor een hypotheek af bij Roparco Hypotheken van €250.000. Ze hadden zelf een taxateur in de arm genomen om de waarde van het stulpje te bepalen.

Na ruim tien jaar kreeg het paar een brief van de gemeente met het verzoek de bouwvergunning te overleggen. Die was hun nooit verstrekt. Roparco adviseerde de vakantiewoning opnieuw te laten taxeren, met als resultaat een aanzienlijk lagere waarde: €142.000. Het huis mag niet permanent bewoond worden, oordeelde de taxateur. Bovendien voldeed de bebouwing niet aan het gemeentelijke bestemmingsplan.

Schadevergoeding

De bewoners, die een gedoogvergunning hadden van de gemeente om permanent op hun vakantiestek te wonen, legden de zaak voor aan Kifid. Zij vinden dat Roparco hun had moeten waarschuwen voor de risico’s bij het afsluiten van de hypotheek en eisen een schadevergoeding van maximaal €190.000.

De onfortuinlijke vakantiehuisbezitters zitten nu met een nagenoeg onverkoopbaar optrekje. Om te voldoen aan het bestemmingsplan moet de bebouwing van het perceel ruim gehalveerd worden, waardoor er van de vakantiewoning weinig overblijft.

Onderzoek

De te hoge hypotheek is verstrekt op basis van een foutief taxatierapport, oordeelt Kifid. Roparco treft geen blaam, omdat de taxateur door de eigenaren zelf was uitgezocht. „Het had op de weg van consumenten gelegen om als koper zelf onderzoek te doen naar de (eigenschappen van de) recreatiewoning en daarover advies in te winnen van een makelaar of een andere deskundige”, stelt Kifid in zijn bindende advies.

De eigenaren willen nu de taxateur aansprakelijk stellen, met behulp van Roparco. Maar de geldverstrekker hoeft hun ook daarin niet bij te staan, oordeelt Kifid.