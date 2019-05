Economische groei Frankrijk zwakt af

De economische groei op kwartaalbasis bedroeg 0,3 procent, waar de Franse economie in de laatste maanden van vorig jaar nog 0,7 procent in omvang toenam.

Economen hadden gemiddeld genomen ook al gerekend op een afzwakking van de groei. Zij gingen in doorsnee uit van een plus van 0,4 procent. Op jaarbasis groeide de economie in Frankrijk met 2,1 procent, terwijl de kenners hier 2,3 procent groei hadden voorzien.

Leven duurder geworden

Daarnaast bleek uit eveneens voorlopige cijfers dat het leven in Frankrijk in april per saldo duurder is geworden vergeleken met een jaar eerder. Het inflatiecijfer kwam conform verwachting uit op 1,6 procent, net als in maart.

Ook werd bekend dat de consumentenuitgaven in maart op jaarbasis met 2,3 procent zijn toegenomen, dezelfde plus als voor februari is opgetekend. Analisten hadden hier een toename van 2,5 procent voorspeld.