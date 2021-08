Moederbedrijf van Pearle boekt in juni meer omzet dan ooit

GrandVision kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. Het concern verwacht over het hele jaar een vergelijkbare omzet te boeken als in 2019 en daarbij wat winstgevender te zijn. Dan moeten er in de tweede helft van 2021 geen nieuwe beperkingen worden ingevoerd vanwege stijgende aantallen coronabesmettingen.

Over het hele tweede kwartaal werd een omzet geboekt van 993 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen waren veel winkels van GrandVision tijdelijk gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus en dat drukte flink op de verkopen. In het tweede kwartaal van 2019 werd nog iets meer dan 1 miljard euro omzet geboekt. Onder de streep bleef na het eerste halfjaar van 2021 een nettowinst over van 231 miljoen euro, tegen een verlies van 212 miljoen euro een jaar eerder.

Vorige maand werd het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd door brillenconcern EssilorLuxottica. Investeerder HAL meldde dat zijn meerderheidsbelang van bijna 77 procent is verkocht voor 5,5 miljard euro. Daarmee is GrandVision 7,2 miljard euro waard. EssilorLuxottica zet zijn bod op de overige aandelen door.

Lange tijd dreigde de overname niet door te gaan. EssilorLuxottica beschuldigde HAL en GrandVision ervan afspraken uit de koopovereenkomst te hebben geschonden toen de coronapandemie toesloeg. Dat zou onder andere bij het aanvragen van overheidssteun zijn gebeurd.