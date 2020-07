McDonald’s, 3M en coronazorgen duwen Dow Jones in rood

De Dow Jones-index noteerde 0,5% verlies. De S&P 500 verloor 0,4%.

Besmettingen van het coronavirus vlakken ondertussen af. Maandag waren dat er 55.000 op een enkele dag, het laagste niveau sinds 7 juli. Voor de Verenigde Staten meldde het Johns Hopkins Institute dinsdag 32.645 doden, met 32.275 mensen die zijn hersteld op een totaal aantal van 4,29 miljoen besmette Amerikanen. Wereldwijd is dat aantal 16.496.309 mensen.

Consensus in New York over de tweedaagse beleidsbijeenkomst van de Federal Reserve is dat het huidige steunpakket overeind blijft. Beleggers zoeken naar de bewoording van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en medebestuurders voor een signaal van eventueel verruiming van die steun.

Beleggers kijken ook naar de voortgang van een door Republikeinen voorgesteld stimuleringswetsvoorstel. De huidige versie, dat de steun van de Democraten nodig heeft, bepaalt dat de federale wekelijkse werkloosheidsuitkering van $600 te verlagen tot $ 200 tot september.

Zorgen om de dollarpositie

De Amerikaanse dollar noteert $0,8527 en verzwakte afgelopen tijd, mede door het aankoopbeleid van de centralel banken. Goldman Sachs meldde dat de sterk stijgende Amerikaanse staatsschuld de kans vergroot dat de Fed de inflatie sterker zal laten oplopen, wat tot een lagere waarde van de dollar leidt.

In de valutamarkt ontstaat volgens Goldman Sachs de vrees dat de dollar een forse correctie wacht. De positie van wereldwijde reservemunt komt onder druk te staan, nu beleggers als veilige haven vaker het goud gaan gebruiken.

Goud ging even door in de stijging tot een intraday record van $1974,70 a troy ounce (31,1 gram) voordat het metaal iets afkoelde. Richting opening van Wall Street noteerde goud $1934,82.

Het rendement op 10-jarig Amerikaanse schatkistpapier daalde van 0,609% maandag tot 0,607%.

Terwijl Amerikaanse olie 0,2% verliest, stijgt Europese Brentolie, de benchmarkt, met 0,3%.

McDonald’s restaurants heropenen overal

Enkele aandelen vielen op Wall Street op. McDonald’s (-1,7%) meldde over de afgelopen drie maanden een kwart minder verkopen wereldwijd. De totale omzet van McDonald’s bedroeg $3,7 miljard, resulterend in 4483,8 miljoen winst. Vorig jaar werd in dezelfde periode een omzet van $5,4 miljard geboekt met een winst van $1,5 miljard.

Tesla ging 2,2%. Analisten van Bernstein verlaagden het advies voor het aandeel naar ’underperform’ komend van ’market perform’ met een koersdoel van $900 per aandeel.

Pfizer zag volgens een sectormelding zijn omzet dalen nadat het zijn capaciteit verschoof naar onderzoek en ontwikkeling van een vaccin en medicijn tegen corona.

Industrieel concern 3M (-4,4%) meldde over het tweede kwartaal 12% minder omzet tot $7,2 miljard. Omzet daalde in alle divisies. De nettowinst steeg van $1,1 miljard vorig jaar naar $1,3 miljard afgelopen kwartaal. 3M verhoogde de verkopen van producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes, maar zag verkopen van bekende Post-its dalen op kantoren.

Motorbouwer Harley Davidson meldde een verkoopdaling van 27% tot wereldwijd 52.700 motoren in het afgelopen kwartaal. Zijn omzet daalde met 47% naar $865 miljoen. Het ging van $192 miljoen winst naar $92 miljoen verlies. Harley-Davidson meldde eerder zich via een vijfjarenplan te kunnen herstellen.