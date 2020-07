Nasdaq verliest fors, opmars Big Tech stopt

De Dow Jones-index sloot 0,8% lager bij 26.379,28 punten. De S&P 500 zakte 0,7% bij 3218,44 punten en de Nasdaq raakte 1,3% kwijt bij 10.402,09 punten.

Dinsdag meldde de Federal Reserve de steun aan de financiële markten, zoals verwacht, te verlengen. Volgens marktanalisten werden de zorgen over het aansterkende coronavirus groter onder beleggers.

Die wachtten vooral ook op woensdagavond. Dan zal Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell een toelichting op het rentebesluit geven.

Zorgen om de dollarpositie

Goud stokte in zijn opmars, en bleef ruim onder $2000 per troy ounce (31,1 gram).

Amerikaanse olie verloor 1,6% waarde tot $40,94 per vat.

McDonald’s restaurants heropenen overal

Bij de grote fondsen noteerde McDonald’s (-2,2%) meldde over de afgelopen drie maanden een kwart minder verkopen wereldwijd. De totale omzet van McDonald’s bedroeg $3,7 miljard, resulterend in 4483,8 miljoen winst. Vorig jaar werd in dezelfde periode een omzet van $5,4 miljard geboekt met een winst van $1,5 miljard.

Tesla ging 2,2% terug. Analisten van Bernstein verlaagden het advies voor dit aandeel naar ’underperform’ komend van ’market perform’, met een koersdoel van $900 per aandeel.

In de Dow verloor Apple ruim 1%. Het Nederlandse chipbedrijf NXP daalde met 3,5% na slecht ontvangen kwartaalresultaten.

Pfizer (+2,4%) zag volgens een sectormelding zijn omzet dalen nadat het zijn capaciteit verschoof naar onderzoek en ontwikkeling van een vaccin en medicijn tegen corona.

Industrieel concern 3M (-4,4%) meldde over het tweede kwartaal 12% minder omzet tot $7,2 miljard. Omzet daalde in alle divisies. De nettowinst steeg van $1,1 miljard vorig jaar naar $1,3 miljard afgelopen kwartaal. 3M verhoogde de verkopen van producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes, maar zag verkopen van bekende Post-its dalen op kantoren.

Motorbouwer Harley-Davidson (-1,5%) meldde een verkoopdaling van 27% tot wereldwijd 52.700 motoren in het afgelopen kwartaal. Zijn omzet daalde met 47% naar $865 miljoen. Het ging van $192 miljoen winst naar $92 miljoen verlies. Harley-Davidson meldde eerder zich via een vijfjarenplan te kunnen herstellen.

Cruisemaatschappijen Norwegian (+7,9%) en Royal Carribean (+5,6%) stegen met uitbater MGM (+5%) bovenin de S&P 500, en ook supermarktketen Walgreens werd met ruim 2% ingekocht.