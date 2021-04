Koninklijke prof. mr. viert verjaardag

Een beter bekende prof. mr. is er niet. Het is een titel (het zijn er zelfs twee) die hij verwierf op eigen kracht, zoals hij ongetwijfeld vaker plagerig heeft voorgehouden aan zijn zoons, de prinsen Maurits (53), Bernhard (51), Pieter-Christiaan (49) en Floris (46).

’De eerste burger aan het hof’, zoals hij weleens werd omschreven, richtte ruim 30 jaar geleden het Fonds Slachtofferhulp op waarvan hij erevoorzitter is en dat jaarlijks zo’n 200.000 mensen helpt. Bovendien is hij erevoorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid. Lid van het Koninklijk Huis of niet, ook na zijn voorzitterschap van de Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt hij geen blad voor de mond over het vaak ontbrekend onafhankelijk onderzoek naar ongevallen en naar bestuurlijke missers.

,,Ik hoop dat de Tweede Kamer na de toeslagenaffaire het initiatief neemt om het toezicht onafhankelijk te maken”, liet hij bijvoorbeeld weten via Twitter. ,,Toezicht moet er voor de samenleving zijn en niet alleen een verlengstuk zijn van het departement!”

Uit zijn tweets blijkt de maatschappelijke betrokkenheid van Pieter van Vollenhoven, die zich ook ’Tweeter van Vollenhoven’ zou kunnen noemen. Zo toont hij zich een uitgesproken voorstander van bewapende boa’s.

Hij zet zich in voor de herbestemming van monumenten, voor de Nationale Parken en voor veilig vervoer door heel Europa. Op Twitter uit hij bovendien andere zorgen. ,,Corona, klimaat allemaal problemen die ons leven fors kunnen gaan veranderen”, zegt de jarige zich te realiseren. ,,Maar ons incasseringsvermogen daar maak ik mij de meeste zorgen over!! Verder gaat alles goed met mij!!”

Hopelijk nog vele jaren.