KLM zit in de hoek waar de klappen vallen. Allereerst natuurlijk door corona waardoor de reizigers wegblijven. Een reddingspakket van de overheid en banken moet soelaas bieden om de crisis te overleven. Daarom is er in totaal €3,4 miljard ter beschikking gesteld, om het netwerk van KLM op Schiphol te redden.