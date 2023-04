Rotterdams Vopak koopt helft lng-terminal Eemshaven

Beide bedrijven zullen onderzoeken hoe de terminalcapaciteit is uit te breiden, zo blijkt uit een toelichting maandag door het Rotterdamse bedrijf op de update van zijn lng-strategie.

De politiek maakt zich al grote zorgen over de vulling van gasopslagen voor volgende winter, als de Russische import naar verwachting totaal is gestopt.

De terminal in Groningen, met twee drijvende FRSU-schepen, verwerkt jaarlijks 8 miljard kuub lng afkomstig van speciale schepen die het gas vanuit vooral de VS maar ook uit Azië en het Midden-Oosten. Het in de tanks sterk gecomprimeerde, afgekoelde en vloeibaar gemaake gas wordt in de Eemshaven verwarmd en in gasvorm weer doorgezet naar het grote netwerk van Gasunie voor heel Nederland en Noord-Duitsland.

Uitbreiding Rotterdam

Vopak-topman Dick Richel zegt defnitief ook in een vierde tank op de Rotterdamse Gate Terminal te investeren. Daar is het met Gasunie al eigenaar van drie lng-terminals, die tijdens de energiecrisis overuren draaiden. Vopak zegt dat voor de investering in Eemshaven en in Rotterdam ongeveer €100 miljoen aan investering nodig is.

Dinsdag meldt Vopak ook niet langer het minderheidsbelang van 49,9% in aandeelhouder Mol in de terminal in Hongkong na te streven. Die drijvende terminal voor vergassing werd eerder aangeduid als een mogelijk strategisch speerpunt van groei in Azië. De markt voor lng groeit daar enorm snel. Vopak verkreeg een optie op de aandelen.

De Rotterdammers spendeerden er het nodige kapitaal om een betrouwbaar systeem op te tuigen, maar het project stuitte er op tegenslagen en vertragingen. Volgend jaar gaat de terminal vermoedelijk open, maar Vopak zegt nu dat de vertraging heeft geleid tot een ’afgenomen aantrekkelijkheid’. Het ziet daarom af van de aanschaf van het belang van Mol.

Betrokken

Wel blijft het betrokken in de ondersteuning van de afronding van de terminal. Vopak zegt ook volgens eerdere afspraken te helpen de transporthub voor gas voor deze regio draaiende te houden.

Het tussenbericht van Vopak maakt weinig indruk op aandeelhouders, het Midkapfonds noteert 0,2% winst.