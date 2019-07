AEX lift mee op vleugels ASML

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 572,34 na eerder op de dag nog een jaarpiek te hebben neergezet van 574,58 punten. De AMX daalde 0,3% naar 808,92 punten.

De beurzen elders in Europa deden een stap terug. Frankfurt en Parijs gleden 0,6% respectievelijk 0,8% weg.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat vooral ASML met de goed ontvangen resultaten een flinke steun in de rug gaf aan de AEX. Hij wijst er op dat daarmee een signaal wordt afgegeven dat bedrijven actief in de chipsector in de tweede helft van het jaar een herstel kunnen laten zien na de behoorlijke dip vanaf de start van het jaar.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, noemt het enthousiasme over de ontwikkelingen bij ASML opvallend onder meer gelet op de tegenvallende omzetverwachting voor het derde kwartaal en de zwakkere gang van zaken bij de markt voor geheugenchips. „Het lijkt er op dat beleggers de focus leggen op de positieve ontwikkelingen, zoals het volle orderboek.”

Volgens Nijkamp zal de komende stroom van bedrijfsresultaten gaan bepalen of de zonnige sfeer op het Damrak gaat voortduren.” Als de trend van meevallende kwartaalcijfers gaat voortzetten, kan de AEX verder doorstijgen, maar wij houden vooralsnog rekening met een zijwaartse beweging.”

Van Zeijl meent dat beleggers zich weinig meer aantrekken van de harde taal van Trump naar China toe. „Het lijkt er op dat hij vooral druk op de ketel wil zetten in de onderhandelingen door te dreigen met nieuwe importheffingen op Chinese goederen.”

Verder is het vooral afwachten wat de komende stroom aan kwartaalcijfers gaat brengen, stelt van Zeijl. „Voor de Europese bedrijven is de consensus een verwachte winstdaling met 2-3%.”

In de AEX stak ASML er boven uit met een sprint vooruit van 5,2% naar een nieuwe koerspiek van €194. Topman Peter Wennink verwacht niettemin een sterk vierde kwartaal. De nieuwe technologieën die worden ingevoerd, zoals de 5G mobiele datanetwerken geven volgens Wennink eveneens steun. Branchegenoot ASMI (+2%) was eveneens in trek.

Biotechnologieconcern Galapagos zette de opmars voort en werd nog eens 0,4% meer waard. Vastgoedfonds Unibail Rodamco koerste 1% hoger. Voor Ahold Delhaize hadden beleggers 1,6% meer over.

Verzekeringsconcern ASR (-1,2%) daarentegen zat in de achterhoede. ArcelorMittal raakte 3,3% kwijt op €15,09. Jefferies verlaagde zijn koersdoel voor de staalfabrikant van €30 naar €24 bij een ongewijzigd koopadvies. De Amerikaanse vermogensbeheerder bracht eveneens zijn koersdoel voor roestvrijstaalfabrikant en Midkapper Aperam (-3,3% op €23,06) omlaag van €35 naar €31 bij een onveranderd koopadvies. IMCD

In de AMX liet TomTom een grillig beeld zien. Na een koerssprong bij de start dook het aandeel in het rood, maar na de lunch stond er een plus van 1,6% op het koersbord. De navigatiedienstverlener verraste beleggers door de omzetprognose voor dit jaar te verhogen van €675 miljoen naar €700 miljoen na een positief verlopen tweede kwartaal. Topman Harold Goddijn erkende wel dat de kwartaalresultaten nogal een puzzel zijn door de verkoop van de divisie Telematics en het besluit om voor €206 miljoen aan afschrijvingen naar voren te halen.

Financieel dienstverlener Intertrust (+2,5%) was het meest in trek bij de middelgrote fondsen.

Arcadis (-0,6%) gaat de Environment Agency in het Verenigd Koninkrijk bijstaan in het voorkomen van overstromingen. Hoeveel geld met het nieuwe contract is gemoeid, werd niet bekendgemaakt. Het aandeel Arcadis koerste onveranderd.

