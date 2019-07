Heetste opera ooit

Spanga-voorzitter Monique ten Boske tussen cultuurmecenassen Jan Meulendijks (l.) en Bart Schuil, die wederom opera Spanga via hun Staetshuys fonds ondersteunden.

Overal werden hitterecords gebroken in Nederland. Zo ook in Friesland. Maar de warmste plek van ons land was waarschijnlijk de tent van opera Spanga in de gemeente Weststellingwerf. Buiten was het 35 graden, binnen dik in de veertig!