Bouw luxe wolkenkrabber in ijskast gezet om coronacrisis

In Dubai waar werd gebouwd aan een luxe appartementsgebouw met 77 verdiepingen genaamd ’Il Primo’ zijn de werkzaamheden voorlopig op pauze gezet.

De bouw van de appartementen die per stuk te koop stonden voor een minimaal bedrag van $5,3 miljoen is volgens een woordvoerder van de projectontwikkelaar ‘tot nader order’ opgeschort.

Naast de uitbraak van het coronavirus heeft de gekelderde olieprijs eveneens een schaduw geworpen over de vastgoedsector in Dubai. Ook in 2008 tijdens de financiële crisis werd Dubai op de vastgoedmarkt hard geraakt door het overaanbod aan kantoor- en flatgebouwen.

Het nieuwe appartementencomplex wordt gebouwd vlak naast Burj Khalif, het hoogste gebouw ter wereld met een lengte van 828 meter.