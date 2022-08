Beursblog: AEX onderuit, belegger verliest trek in Just Eat

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Belegger kijkt naar effect van bijeenkomst centrale banken in Jackson Hole. Ⓒ Getty Images AEX 709.72 -1.36 %

Amsterdam - De AEX noteert maandag een oplopend verlies tot -1,5%. Met een teruggang over een breed front: Just Eat, Besi en DSM staan onderin. Beleggers vluchten in defensie aandelen, waarvan alleen KPN met groene cijfers profiteert. B&S Group verliest bij smallcaps 10% op zwakke kwartaalresultaten. Azië sloot met gemengd resultaat. Futures voor de Amerikaanse markten staan in het rood, in aanloop naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole.