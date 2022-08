Beursblog: AEX zakt onder 713 punten, hoge gasprijs steunt Shell

Door Theo Besteman

Belegger kijkt naar effect van bijeenkomst centrale banken in Jackson Hole. Ⓒ Getty Images AEX 711.75 -1.08 %

Amsterdam - De AEX noteert maandagmiddag 1% verlies bij 712,4 punten. Just Eat vult de bodem, Besi en ArcelorMittal volgen onderin de AEX. Shell profiteert van de gestegen gasprijs. Beleggers vluchten in defensie aandelen, zoals KPN en Wolters Kluwer. B&S Group verliest bij smallcaps 10% op zwakke kwartaalresultaten. Futures voor de Amerikaanse markten staan in het rood, in aanloop naar de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole.